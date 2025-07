Tragedie sulle strade pugliesi: due incidenti mortali in poche ore scuotono la regione. A Gallipoli, un uomo di 60 anni ha perso la vita in uno scontro tra scooter, mentre a San Paolo di Civitate un altro incidente tra un furgone e una moto è finito con un tragico bilancio. Questi eventi evidenziano quanto sia fondamentale prestare massima attenzione alla guida. L'articolo Gallipoli: ...

In serata lo scontro fra due scooter per cause da dettagliare a Gallipoli, in via Lecce. È morto un uomo di 60 anni che con la moglie era a bordo di una delle due moto coinvolte. incidente mortale in serata anche a San Paolo di Civitate. Per cause da dettagliare un furgone ed una moto si sono scontrati in un tratto della strada di collegamento con San Severo. Il conducente della moto, sbalzato sull’asfalto, è morto. L'articolo Gallipoli: scontro fra scooter, un morto. San Paolo di Civitate: incidente mortale Ieri sera proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it