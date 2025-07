L’odio profondo tra Carl Lewis e Ben Johnson

L’odio tra Carl Lewis e Ben Johnson ha alimentato molte polemiche e speculazioni, ma la verità potrebbe essere più complessa di un semplice antagonismo. Sono rivalità o recite costruite a tavolino? La risposta sembra chiara: l’antipatia tra i due atleti appare autentica, alimentata da un’intensa competizione che ha segnato profondamente la storia dello sport. Ma cosa si nasconde dietro questa faida? Scopriamolo insieme.

Carl Lewis e Ben Johnson si detestavano davvero? Oppure, come spesso accade tra i pesi massimi della boxe, c'è stato un pizzico di finzione, di recita per gli spettatori, tutto per dare una marcia in più alla loro rivalità, ravvivare l'interesse del pubblico e aumentare così le tariffe delle loro apparizioni? A quanto pare no, l'antipatia sembra genuina. Johnson non offre nessuna spiegazione plausibile, mentre dal punto di vista di Lewis non è difficile immaginare che non sopportasse il canadese. Dopotutto, l'immagine che aveva di sé – per non parlare del suo piano di marketing – era fondata sull'idea che potesse trascendere lo sport.