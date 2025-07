Sulle tracce della letteratura | Gadda e Boccaccio inediti

Scoprite un viaggio straordinario tra le pagine invisibili dei grandi autori italiani, Gadda e Boccaccio, con due serate uniche sulla Terrazza del Teatro di Fiesole. Corrado Bologna, filologo di fama e voce appassionata, ci guiderà oltre i testi noti, svelando le storie segrete e inedite che si celano dietro le loro opere più celebri. Non perdete questa occasione di ascoltare la letteratura come non l’avete mai sentita, immergendovi in un mondo di misteri e scoperte.

Due serate per ascoltare la letteratura come non l’avete mai sentita. Oggi e domani (ore 21,15) sulla Terrazza del Teatro di Fiesole, nell’ambito dell’Estate Fiesolana, Corrado Bologna – filologo e già docente alla Scuola Normale Superiore di Pisa – porta in scena ’ Storia segreta dei grandi libri ’, un progetto ideato con Sergio Maifredi e prodotto dal Teatro Pubblico Ligure. Non una lezione accademica, ma un’indagine appassionata tra le tracce lasciate dai grandi capolavori italiani. "Credo ci sia un valore morale e civile nel conservare e trasmettere la parola dei classici – spiega Bologna –. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sulle tracce della letteratura: "Gadda e Boccaccio inediti"

In questa notizia si parla di: tracce - letteratura - gadda - boccaccio

Corrado Bologna - Storia segreta dei grandi libri.

