Pronostico Muller-Djokovic | qualche brivido nel primo set

Il primo turno di Wimbledon tra Muller e Djokovic promette emozioni forti, con qualche brivido nel primo set. Il campione serbo, nonostante le 38 primavere, conferma la sua determinazione a dominare il torneo e a scrivere un'altra pagina della leggenda del tennis. Analizziamo le statistiche, le notizie e il pronostico di questa sfida avvincente, che potrebbe riservare sorprese e momenti intensi da vivere in diretta TV e streaming.

Muller-Djokovic è un match valido per il primo turno di Wimbledon: analisi, statistiche, notizie, orario, pronostico, diretta tv e streaming. Novak Djokovic è stato sorteggiato nella parte alta del tabellone, quella in cui figura anche Jannik Sinner, che potrà incrociare solo in un'eventuale semifinale. Il campione serbo, nonostante le 38 primavere, non ha alcuna intenzione di appendere la racchetta al chiodo e l'ha ribadito anche in una delle ultime interviste, ammettendo di voler continuare a giocare ancora per diversi anni.