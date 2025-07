Scontro tra moto e scooter all’ingresso di Gallipoli | impatto fatale muore un 61enne

Una drammatica tragedia scuote Gallipoli all'inizio di questa settimana: un violento scontro tra moto e scooter all’ingresso della città ha causato la perdita della vita di Piero Corchia, 61 anni. Un incidente che sottolinea ancora una volta l’importanza della sicurezza sulle strade. La comunità si stringe intorno alla famiglia, mentre le forze dell’ordine indagano sulle cause di questa tragica fatalità.

GALLIPOLI – Si è concluso con una nuova tragedia della strada l’avvio di questa settimana a Gallipoli dove un uomo del posto, Piero Corchia, di 61 anni, è deceduto nella tarda serata di lunedì dopo uno scontro avvenuto su via Lecce, all’ingresso della città, tra la motocicletta sulla quale. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

