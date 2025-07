Il giusto appello di Mattarella sulle carceri

Il presidente Mattarella alza la voce su un tema cruciale, chiedendo riforme profonde per le carceri italiane. Durante l'incontro con la delegazione della Polizia penitenziaria, ha sottolineato l’urgenza di migliorare le condizioni e garantire dignità e sicurezza. Un appello che risuona come un invito a tutte le istituzioni: è tempo di agire, perché il sistema penitenziario riflette i valori di un paese civile e giusto.

Ricevendo al Quirinale una delegazione della Polizia penitenziaria guidata dal capo del dipartimento, Sergio Mattarella ha denunciato il. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Il giusto appello di Mattarella sulle carceri

In questa notizia si parla di: mattarella - giusto - appello - carceri

L'Italia 50anni dopo il nuovo diritto di famiglia, Mattarella: "Paese più libero e giusto" - A cinquant'anni dalla riforma del diritto di famiglia, il presidente Mattarella ricorda come quell’intervento abbia reso il paese più giusto e libero, confermando l'impegno a tutelare i principi costituzionali di uguaglianza e diritti.

Edizione del 26 settembre 2024; Brescia, il dramma dei reclusi: «In quindici in una stanza, facciamo i turni per mangiare seduti»; L’appello di un magistrato ex detenuto a Mattarella: “Mai più prigioni, sono inumane”.

Il giusto appello di Mattarella sulle carceri - Parole che il ministro della Giustizia ha fatto sapere di avere ascoltato con "grande attenzione". Riporta ilfoglio.it

L’appello di Mattarella per le carceri: “Basta sovraffollamento e suicidi, stop a questa emergenza sociale” - Le parole del capo dello Stato in merito alla funzione della detenzione e all'attenzione da porre affinché i penitenziari non diventino "una palestra per la malavita". Si legge su msn.com