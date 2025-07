Nuova vita per l’ex super del Neto Attività palestra e centro anziani

L'ex supermercato del Neto si trasforma in un innovativo polo multifunzionale, rinnovando un punto di riferimento storico per la comunità. Dopo anni di attesa, i residenti, soprattutto gli anziani, potranno beneficiare di nuove opportunità senza dover affrontare lunghi spostamenti. I lavori di ristrutturazione sono partiti, dando il via a una rinascita che integra attività sportive e sociali, rispondendo alle esigenze di tutti. La rivoluzione è alle porte, e l'obiettivo è creare uno spazio che unisca benessere e inclusione.

Cambia veste l’ex supermercato del Neto ma al suo interno non sarà realizzato il punto vendita alimentare richiesto a più riprese dai residenti in zona, in particolare quelli più anziani, in difficoltà a raggiungere il nuovo negozio Coop in viale Pratese. Ieri Unicoop Firenze, proprietaria dell’immobile, ha dato il via ai lavori di ristrutturazione dei locali che avevano ospitato il punto vendita da marzo 1985 fino a marzo dell’anno scorso, quando era stato chiuso dopo l’inaugurazione del nuovo Coop.fi all’interno dell’area ex Ginori. Il progetto punta a riconvertire la struttura, entro la primavera 2026, con la realizzazione di un nuovo polo aggregativo che metta a disposizione dei residenti, nuovi spazi e servizi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nuova vita per l’ex super del Neto. Attività, palestra e centro anziani

