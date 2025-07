Nuove indicazioni sul Cammino di Aronte Il tour a portata di mano

Scopri le nuove indicazioni del Cammino di Aronte, un percorso che unisce tradizione e avventura a portata di mano. I pannelli come punti di 'saldatura' non solo segnano le tappe, ma raccontano storie affascinanti della regione e svelano i segreti della Sirena lungo l'anello di Carrara. Dopo il successo dei primi cartelli, altri sono stati installati per arricchire l’esperienza, diventando una vera bussola per i camminatori e un invito a scoprire il cuore di questa meravigliosa terra.

Pannelli come punti di ‘saldatura’: uniscono le tappe del Cammino di Aronte permettendo a tutti di conoscere meglio la storia e la bellezza che li circonda, mentre seguono le tracce della Sirena lungo l’anello attorno al centro storico di Carrara. Dopo i primi cartelli di tappa installati lo scorso anno, sono stati posizionati altri pannelli lungo il percorso di Aronte. Una sorta di bussola per i camminatori: indicano la strada e tante altre informazioni. I cartelli hanno toccato altri paesi lungo il cammino. Una vera e propria info-grafica, su progetto diretto e realizzato dalle architette Gianna Bianchi e Virginia Neri, che consegna un manuale completo per l’esplorazione, indispensabile per comprendere e apprezzare l’intero viaggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nuove indicazioni sul Cammino di Aronte. Il tour a portata di mano

