Costruire insieme il futuro Il progetto partecipativo che dà voce ai cittadini

Costruire insieme il futuro: un progetto partecipativo che dà voce ai cittadini. Quali sogni, desideri e visioni abbiamo per la nostra città? Vuoi contribuire a plasmare un ambiente più accogliente e sostenibile? Il progetto “Viareggio Futura”, promosso dal Comune in collaborazione con il Centro Ricerche “scientia Atque usus”, invita ogni cittadino a condividere idee e aspirazioni, creando così una comunità protagonista del proprio domani. La partecipazione è il primo passo verso il cambiamento.

Che idea del futuro abbiamo? Che tipo di città desideriamo costruire? In che luogo sogniamo di vivere, lavorare, camminare? Sono questi, tra gli altri, gli interrogativi alla base del progetto di ricerca “Viareggio Futura“ organizzato dal Comune di Viareggio in collaborazione con il Centro Ricerche “scientia Atque usus“ per la Comunicazione Generativa ETS, che ha lo scopo, attraverso un sistema integrato fatto di interviste, strumenti digitali e incontri in presenza, di rafforzare la comunicazione tra la governance locale e la cittadinanza,"per far sì che tutti possano contribuire a realizzare un progetto per costruire insieme il futuro della città di Viareggio". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Costruire insieme il futuro. Il progetto partecipativo che dà voce ai cittadini

In questa notizia si parla di: costruire - progetto - insieme - partecipativo

Ospedale di Perugia, medici e infermieri dalla Palestina. Il progetto per costruire centri specialistici in Cisgiordania - L'ospedale di Perugia accoglie medici e infermieri palestinesi per un tirocinio formativo presso il Centro per le Malattie Emorragiche Congenite.

#PiazzaDeiColori si rinnova! Lunedì 30 giugno ti aspettiamo alla Casa di Quartiere Croce del Biacco per scoprire insieme il progetto Villaggio dei Colori, vincitore del #BilancioPartecipativo 2023 del quartiere #SanDonatoSanVitale. Un’occasione per conos Vai su Facebook

Narni ripensa il Parco Donatelli: parte “Generazione Parco”, il progetto per costruire uno spazio di comunità; “Pietre miliari”: al Chiostro delle Clarisse il primo incontro per costruire insieme la comunità di patrimonio di Noci; Marianelli nuovo rettore. Vittoria netta al ballottaggio: Partecipazione e ascolto.

Rete territoriale di Napoli: costruire insieme il futuro sostenibile - Il Mattino - Sono queste le parole chiave alla base del progetto “Rete Territoriale di Napoli: costruire insieme il futuro sostenibile del territorio” che ... Si legge su ilmattino.it

Digitale, da Fondazione Lottomatica progetto per over 65 insieme a Fondazione Longevitas - MSN - Nasce il progetto “Digitalmente Attivi” grazie alla collaborazione tra Fondazione Lottomatica e Fondazione Longevitas, con l’obiettivo di promuovere l’alfabetizzazione ... Lo riporta msn.com