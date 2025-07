Come rinasce la Rebola in Emilia Romagna? Nelle dolci colline riminesi, tra borghi pittoreschi e uliveti secolari, un vino dimenticato torna a splendere, incarnando una rinascita culturale e gastronomica. La Rebola, bianco fresco ed elegante da uve di grechetto gentile, ora simbolo di un territorio che guarda al futuro senza dimenticare le radici. Letteralmente, “Rimini” incisa su ogni bottiglia ne testimonia l’importanza storica e identitaria. Le prime tracce della Rebola risalgono al...

Nelle colline riminesi che guardano l’Adriatico, tra borghi e uliveti, è tornato a vivere un vino che per anni è rimasto ai margini. Si chiama Rebola e oggi, oltre a essere un bianco fresco ed elegante da uve di grechetto gentile, è diventato un simbolo della nuova identitĂ agricola e gastronomica del territorio. Letteralmente: su ogni bottiglia infatti c’è incisa in rilievo la scritta “Rimini”. Le prime tracce storiche della Rebola risalgono al 1378 in alcuni documenti dove veniva citata come «Ruibola o Greco», probabilmente in riferimento all’origine ellenica del vitigno. Come altri grechetti coltivati in Umbria o nel Lazio, anche il grechetto riminese ha radici antiche, ma si distingue per un elemento ambientale non trascurabile: è l’unico a crescere a pochi chilometri dal mare e questo incide sulla struttura del vino, conferendogli sapiditĂ e freschezza. 🔗 Leggi su Linkiesta.it