ascolto desiderio e sorellanza per affrontare la crisi delle relazioni contemporanee

L’ascolto, il desiderio e la sorellanza sono pilastri fondamentali per affrontare le sfide delle relazioni nel mondo contemporaneo. Questi valori, nati da anni di appunti su quadernetti colorati e plasmati dalle esperienze vissute tra comunità autogestite e amicizie profonde, ci guidano verso una comprensione più autentica di noi stessi e degli altri. Scopriamo come trasformare queste connessioni in strumenti di resilienza e crescita personale.

Il cuore scoperto è nato da appunti scarabocchiati per anni su quadernetti colorati – è iniziato probabilmente nella comunità autogestita sulle montagne andaluse in cui ho vissuto a ventiquattro anni, nella quale sentivo tantissime storie personali durante i gruppi terapeutici che organizzavano. O forse quando ero al liceo e con le mie amiche passavamo ore a discute- re dei nostri amori, della nostra sessualità a volte spaventosa, delle nostre varie fisse. Do grande valore alle conversazioni a cuore scoperto, in cui senza fingere, senza nasconderci, ci apriamo le une con le altre. I momenti in cui ci permettiamo di essere vulnerabili e condividiamo quello che ci preoccupa veramente, anche (e soprattutto) quando sembra irrazionale – e spesso tiriamo in ballo le relazioni che abbiamo con le amiche, le persone care, la famiglia, le amanti, nuotando in questo ampio spettro dei sentimenti che va dalla tenerezza alla passione distruttrice. 🔗 Leggi su Linkiesta.it