Preparati a rivivere i momenti più iconici della televisione italiana con Techetechetè 2025, tornato su Rai1 dal 30 giugno alle 20:30. Un viaggio emozionante tra frammenti storici e memorabili protagonisti del passato televisivo, per celebrare la cultura e l’epoca d’oro della TV italiana. La stagione si apre con una puntata speciale dedicata a Topo Gigio, pronta a sorprenderti come sempre. Non perdere questa imperdibile avventura nel tempo!

Torna l’appuntamento con Techetechetè, il programma di videoframmenti che celebra la storia della televisione italiana su Rai1. Techetechetè 2025, quando inizia su Rai1. Al via da stasera, lunedì 30 giugno 2025, la nuova stagione di Techetechetè dalle ore 20.30 nella fascia access prime time di Raiuno. Dopo la puntata speciale con protagonista Topo Gigio, il programma di videoframmenti torna ad accompagna il pubblico in un viaggio nella storia della televisione italiana. L’edizione 2025 va in onda dal 30 giugno al 6 settembre, a partire dalle 20.35, con 56 puntate. Al centro del programma come sempre una selezione unica di immagini d’epoca, canzoni, varietà, sketch e momenti che hanno segnato non solo la storia del piccolo schermo, ma anche quella del nostro costume. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Techetechetè 2025, torna l’appuntamento dell’estate su Rai1: ecco quando in tv

