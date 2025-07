gruppo sbandieratori successo al campionati

Il Gruppo Sbandieratori Palio dei Micci di Querceta conquista ancora una volta il podio, aggiudicandosi la classifica combinata ai XXVI Giochi Giovanili della Bandiera di Lugo. Un trionfo che conferma la bravura e l’egemonia di questa squadra, già vincitrice nel 2023 ad Ascoli Piceno e nel 2022 a Venaria. Un successo che rende orgogliosi tutta la comunità e che promette ancora grandi performance in futuro.

Vanno in archivio con la vittoria della classifica della combinata da parte del Gruppo Sbandieratori Palio dei Micci di Querceta i XXVI Giochi Giovanili della Bandiera organizzati dalla Contesa Estense di Lugo con la Federazione Italiana Sbandieratori che si sono svolti a Lugo in provincia di Ravenna; si tratta della terza vittoria consecutiva in questa speciale classifica dopo le vittorie del 2023 ad Ascoli Piceno e lo scorso anno a Venaria Reale. La compagine versiliese, rappresentata da sessantuno tra musici e sbandieratori tra 7 e 15 anni ha fatto incetta di medaglie conquistando il titolo nazionale nella specialità della coppia under15 con Matteo Pierini e Filippo Galeotti, il secondo posto nel singolo esordienti con Lorenzo Ercolini, il secondo e terzo posto con le squadre under15, il terzo posto per i musici nelle categorie under15 e giovanissimi. 🔗 Leggi su Lanazione.it