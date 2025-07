Incendi | allerta rossa su tutta la provincia

L’alta temperatura e i rischi di incendi si intensificano: su tutta la Toscana scatta l’allerta rossa, coinvolgendo anche Pisa e le sue aree più a rischio. La Regione, in collaborazione con esperti come il Consorzio LaMMA e il Cnr-Ibe, ha attivato un sistema di previsione avanzato per monitorare e prevenire gli incendi boschivi. La sicurezza dei cittadini e la tutela del patrimonio naturale sono ora più che mai in prima linea, mentre tutti sono chiamati a rispettare le misure di prevenzione e attenzione.

La colonnina di mercurio schizza oltre i 37 gradi anche a Pisa e scatta l’allerta rossa per rischio incendi, su gran parte della Toscana, isole comprese e per tutta la provincia di Pisa dal Monte pisano al comprensorio del Cuoio, alla Valdera e Valdicecina fino alle pinete del Litorale. La Regione Toscana, in collaborazione con il Consorzio LaMMA e Cnr-Ibe ha predisposto un sistema di previsione del rischio incendi boschivi, che viene emesso quotidianamente ed è consultabile in tempo reale all’indirizzo https:geoportale.lamma.rete.toscana.itbollettinoincendiindex.html. L’allerta rossa è l’ultimo livello di criticità previsto dalla Protezione Civile e dalle istituzioni, solitamente gli amministratori la proclamano quando si è in presenza di eventi atmosferici che con molta probabilità potrebbero mettere a serio rischio le vite delle persone. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Incendi: allerta rossa su tutta la provincia

