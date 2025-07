Al via le notti al museo per bambini Prima serata con la Disney Music

Al via le magiche “Notti al Museo” di Lucca, un’occasione imperdibile per scoprire l’arte in modo divertente e coinvolgente! Ogni giovedì sera di luglio, Artebambini trasforma il Palazzo delle Esposizioni in un mondo di visite guidate e laboratori creativi, dedicati ai piccoli esploratori. Questo giovedì, 3 luglio, non perdete l’occasione di immergervi nell’atmosfera incantata della mostra “Il mito tra sacro e profano”, arricchita da iniziative speciali con musica Disney.

Al via le "notti al museo". Al Palazzo delle Esposizioni di Lucca, ogni giovedì sera del mese di luglio, Artebambini creerà eventi dedicati con visite e laboratori. Dalle 20,30 alle 22, bambine e bambini potranno partecipare ad iniziative nel contesto della mostra "Il mito tra sacro e profano nelle opere e nei sogni di Elio Lutri e Stefano Carlo Vecoli", a cura di Riccarda Bernacchi, in corso fino a domenica 3 agosto. Questo giovedì, 3 luglio, alle 20,30, nell'auditorium del palazzo, aperto a tutti, ci sarà "Disney Music Collection", un medley delle più celebri colonne sonore Disney interpretato dal "Coro da Favola", formato da studenti Jam Academy diretti dal Maestro Pietro Matteoli.

