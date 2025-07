scherza con i santi il mondo della chiesa raccontato dai carristi

tradizioni e simbolismi, diventa protagonista di questa comicità irriverente. I carristi, con il loro talento e la loro ironia, svelano aspetti nascosti e spesso sorprendenti, sornioni nel gioco tra sacro e profano. È un modo audace per dialogare con il passato e il presente, invitando tutti a riflettere, sorridere e, perché no, ridere di gusto. Perché anche nei simboli più sacri, un tocco di leggerezza può aprire nuove prospettive e stimolare il pensiero.

L’arte è una delle più intense espressioni della creatività dell’uomo. Attraverso essa l’uomo legge la realtà che lo circonda e ne propone una ermeneutica. E non fa eccezione il Carnevale di Viareggio che, con la creatività dei suoi artisti, è espressione libera, vivace, irriverente, ironica, giocosa. Nel sorriso, nello sberleffo, si cela la provocazione, per stimolare un pensiero, una riflessione. E anche il mondo della chiesa, con le sue figure, simbologie, ritualità è spesso coinvolto dai maestri della cartapesta in quella liturgia profana che è il corso mascherato in cui dialogano temi e ricerche. 🔗 Leggi su Lanazione.it