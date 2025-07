Natura e spiritualità La Sky room apre all’arte con mostre e degustazioni

Immersa tra arte, natura e spiritualità, la Sky Room di Carrara apre le sue porte a un evento straordinario: ’Sacralità Selvaggia’. Nei giorni 25 e 26 luglio, il XIII secolo si trasforma in un palcoscenico d’ispirazione, offrendo un percorso espositivo intimo e coinvolgente. Un’occasione unica per immergersi in suggestioni profonde, scoprendo come l’arte contemporanea possa dialogare con il nostro spirito e il mondo naturale. La magia sta per cominciare.

Arte, natura e spiritualità contemporanea faranno da leitmotiv a ’Sacralità selvaggia’, evento organizzato da Sky Room a Carrara. In una due giorni, il 25 e 26 luglio si articolerà all’interno della Sky Room nell’ex convento medievale del XIII secolo un percorso espositivo unico nel suo genere e da una impronta intima, come tiene a definire Gabriella Giusti alla direzione artistica. L’iniziativa vede la partecipazione del collettivo Zero Fantasia. La location situata proprio davanti all’ex San Giacomo, guarda a un’idea di crescente impatto turistico in città, nata dalla passione di Giusti, insegnante d’arte, e Tahiri Youssef che proviene dal mondo dei locali in Versilia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Natura e spiritualità. La Sky room apre all’arte con mostre e degustazioni

In questa notizia si parla di: room - natura - spiritualità - arte

Weekend nella Tuscia – 12/13 Luglio Un viaggio tra natura, arte e borghi senza tempo. Scopriremo insieme: Il lago di Bolsena, tra acque cristalline e paesaggi rilassanti Orvieto, con il suo straordinario Duomo e il fascino medievale Civita di Bagnor Vai su Facebook

Umbria, borghi, natura, arte e spiritualità; Pasquetta 2025 nella Tuscia: tra spiritualità, natura, arte e tradizione; I santuari toscani tra fede, arte e natura. Quali sono e quando visitarli.