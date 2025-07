Paura in Passeggiata Due ragazzi aggrediti da un gruppo di giovani

Un sabato sera di paura e impotenza sul lungomare di Lido, dove due giovanissimi sono stati brutalmente aggrediti da un gruppo di coetanei. La denuncia della madre di uno dei ragazzi rivela un episodio avvenuto prima di mezzanotte, in pienahora di massimo afflusso, senza che nessuno intervenisse. Un grave segnale sulla sicurezza e l’atteggiamento collettivo di fronte alla violenza che richiede immediata attenzione e azione.

Fine settimana macchiato da un'aggressione sul lungomare di Lido. Le vittime sono due ragazzi giovanissimi, presi di mira da una banda di coetanei nella prima serata di sabato. A raccontare l'accaduto in un lungo sfogo-denuncia è la madre di uno dei ragazzi; e la cosa peggiore, sottolinea la donna, è che il fattaccio sarebbe avvenuto prima di mezzanotte, con la passeggiata ancora piena di gente. Ma nessuno dei presenti ha mosso un dito per sedare il confronto, o quanto meno per offrire una via d'uscita agli aggrediti in difficoltĂ . "Poco prima di mezzanotte, mio figlio e un suo amico sono stati aggrediti e minacciati da un gruppo di circa dieci coetanei – spiega la madre della vittima – senza alcun motivo apparente, mentre si trovavano in Passeggiata, a Lido.

In questa notizia si parla di: ragazzi - passeggiata - aggrediti - paura

