Pd sospesi i congressi Istruttoria sugli iscritti affidata al pratese Blasi

Il Partito Democratico tocca un nuovo capitolo di incertezza, sospendendo temporaneamente i congressi e lasciando i militanti nel limbo. La decisione di Emiliano Fossi, presa dopo tensioni interne e scontri per la segreteria pisana, apre uno scenario instabile che potrebbe evolversi in qualcosa di più serio o essere solo un temporale estivo. Resta da capire se questa pausa segnalerà una crisi profonda o si risolverà in breve tempo, lasciando il partito a riflettere.

Tanto tuonò che piovve. E ora resta da capire se sarà solo un temporale estivo o qualcosa di peggio. Il segretario regionale del Pd, Emiliano Fossi, ha infatti disposto la "sospensione temporanea delle attività congressuali a partire da domani (oggi, ndr) e fino a nuovo provvedimento". La decisione è arrivata dopo giorni di guerre intestine ai dem pisani nella corsa alla segreteria dell'Unione comunale. Oggetto del contendere la contestata anagrafe degli iscritti per l'esistenza di decine di tesserati che non avrebbero perfezionato l'iscrizione nei tempi prestabiliti per le convocazione delle assemblee congressuali innescando una serie di polemiche incrociate tra riformisti e area Schlein.

