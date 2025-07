Il lusso estivo della Versilia svela un’anima rock

Il lusso estivo della Versilia si trasforma quest'anno in un inaspettato cuore rock, dove l'eleganza si unisce all'energia ribelle di sonorità intense. Conosciuta per le sue spiagge dorate e le cabine di legno colorato, Forte dei Marmi mantiene intatto il suo fascino, ma ora svela un'anima più audace e moderna. Questo incontro tra raffinatezza e musica promette un'esperienza unica, capace di sorprendere anche i più esigenti amanti del bello e dell'arte di vivere.

Conosciuta per le sue spiagge dorate, le iconiche cabine di legno colorato e lo splendido paesaggio dominato dalle Alpi Apuane, che ha affascinato artisti e poeti, Forte dei Marmi è la località balneare più rinomata della Toscana. Fin dagli anni Sessanta è la meta privilegiata per un turismo di lusso e per gli amanti del bon vivre italiano, fatto di piccoli rituali quotidiani che parlano d'altri tempi, bellezze storiche, accoglienza e buona cucina, ma anche di un'esclusività dal sapore internazionale e proiettata verso il futuro. Per l'estate 2025, contribuisce a questo intramontabile fascino una nuova meta in cui trascorrere una serata all'insegna del glamour e del buon gusto: lo Sky Lounge, sul rooftop dell'hotel Principe Forte dei Marmi, si trasforma infatti in Sky Kong, una terrazza con vista panoramica sul Mar Tirreno e sui pini marittimi che popolano l'entroterra, in cui la più raffinata e classica accoglienza versiliese incontra il mondo della mixology nella sua versione più audace e rock.