Fedez, Renzi e il dramma di non poter ostentare la ricchezza guadagnata: un tema che scuote le coscienze. Ma quali sono davvero le due figure più detestate dagli italiani? Non sono i politici più odiati o quelli con più detrattori, bensì personalità così scomode da suscitare antipatia anche tra i loro sostenitori. Scopriamo insieme chi sono queste figure che, anche se amate o votate, riescono a dividere profondamente l'opinione pubblica.

Chi sono le due persone più detestate dagli italiani? No, non quelle con più detrattori e altrettanti estimatori: Giorgia Meloni non vale, per dire. No, non quelle che magari voi trovate detestabili ma di cui le persone normali neanche si ricordano l'esistenza: neanche Elly Schlein vale. Chi sono le due persone così autenticamente antipatiche che stanno antipatiche anche a chi le trova simpatiche, anche a chi magari le vota o le ascolta o le segue o pensa che abbiano delle qualità ? Sono abbastanza sicura che quelle due persone siano Matteo Renzi e Federico Lucia. Il primo è un ex presidente del consiglio come ce ne sono tanti, il secondo è un ex marito della Ferragni come ce n'è solo uno.