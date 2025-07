L’Ue sfida i dazi di Trump rafforzando i legami economici con l’Asia

paradosso di una strategia che affronta la pressione dei dazi con un rafforzamento dei legami economici in Asia, puntando a diversificare i propri partner e ridurre la dipendenza dall’America. Mentre Trump minaccia tariffe fino al 50% su beni europei, l’UE risponde con una mossa audace, creando un ponte verso il Pacifico. Un equilibrio delicato che potrebbe ridisegnare lo scenario mondiale degli scambi commerciali.

Mancano pochi giorni al 9 luglio, la data in cui Trump potrebbe attuare dazi fino al cinquanta per cento su beni europei se non verrà raggiunto un nuovo accordo commerciale tra Washington e Bruxelles. Una minaccia, più che una trattativa, che ha convinto l’Unione europea a preparare un piano alternativo: costruire un’alleanza economica strutturale con il Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (Cptpp). Parliamo del blocco commerciale transpacifico che unisce dodici economie dell’Asia e del Pacifico – tra cui Giappone, Australia, Canada, Singapore, Vietnam, Nuova Zelanda e il Regno Unito – in una rete fondata sulla liberalizzazione degli scambi e sulla difesa delle regole. 🔗 Leggi su Linkiesta.it