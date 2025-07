Lucrezia Borgia dal buio alla Top 25 dei migliori content creator di Fortune Italia | Così i film e le serie tv mi hanno salvata

Lucrezia Borgia, dal buio delle origini alla vetta della classifica dei migliori content creator di Fortune Italia, ha trasformato la sua passione in un autentico successo. I film e le serie TV sono stati il suo rifugio e fonte di ispirazione, portandola a condividere storie che salvano e motivano. La sua voce, forte e autentica, incarna il potere di fare del bene, dimostrando che anche chi inizia in sordina può conquistare le luci della ribalta, ispirando altri a seguirne l’esempio.

«Quando ho iniziato non mi aspettavo questo seguito, però mi sono detta: come gli altri hanno aiutato me, perchĂ© non posso farlo anche io?». La voce di Lucrezia Borgia.