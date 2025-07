Il rombo della passione Migliaia alla Moto Messa a San Pellegrino in Alpe

Il rombo delle moto e la passione condivisa hanno riempito il suggestivo borgo di San Pellegrino in Alpe, durante la 29ª edizione della Moto Messa. Oltre tremila appassionati da tutta Italia si sono ritrovati per vivere un’esperienza unica, fatta di emozioni, amicizia e adrenalina. Un ringraziamento speciale a tutti coloro che hanno reso questa giornata indimenticabile: la vostra energia ha reso ancora più speciale questa festa sulla vetta dell’Appennino Tosco-Emiliano.

"Grazie a tutti. Siete arrivati davvero tanti e ognuno di voi era animato dalla spirito giusto per affrontare questa esperienza speciale e renderla unica". Questo, uno dei tanti commenti di plauso rivolto ai motociclisti che, domenica a San Pellegrino in Alpe, sono arrivati da tutta Italia per partecipare alla 29^ edizione della Moto Messa, evento annuale che si svolge l'ultima domenica di giugno nel borgo più alto dell' Appennino Tosco Emiliano, a 1525m di altitudine nel comune di Castiglione di Garfagnana. Migliaia di appassionati si sono infatti riversati già di prima mattina lungo la strada che collega il borgo toscano all'Emilia Romagna; da soli, con i soliti amici della domenica, con il gruppo dei componenti delle associazioni di riferimento, tanti i diversi Moto Club e anche i Vespa Club presenti, come quelli delle preziose e rare moto d'epoca, facendo segnare il record storico di presenze.

