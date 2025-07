Gli riportano la moto rubata 36 anni prima

emozionante ritorno: una moto rubata 36 anni fa, ritrovata e destinata a diventare un pezzo da collezione. Un ricordo che riemerge dal passato, portando con sé emozioni e nostalgia per chi l'ha persa e ora la rivede, seppure in un tempo lontano. Questa vicenda dimostra come il passato possa sorprendere e riannodare i fili di memorie e emozioni mai sopite. La storia di questa moto è un vero traguardo di speranza e rinascita.

Adesso diventer√† un pezzo da collezione. Ma √® stata¬†una moto¬†assai cara¬†a chi¬†se¬†l'era vista¬†portare via 36 anni fa, rubata¬†al Lido di Venezia lasciando a piedi il proprietario nel bel mezzo dei ritrovi in compagnia della giovent√Ļ e con la difficolt√† a comprarne una¬†nuova. √ą la storia di un. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

