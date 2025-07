L’accordo europeo sulla spesa militare è una risposta più a Trump che alla realtà

L’accordo europeo sulla spesa militare rappresenta una risposta concreta alle sfide di sicurezza odierne, ma non è solo una questione di numeri. Mentre si discute del target del cinque per cento del PIL, spesso si perde di vista il vero scopo: rafforzare la difesa europea e garantire stabilità. In un contesto globale complesso, questa decisione potrebbe segnare un passo importante verso un’autonomia strategica più solida.

Nel dibattito sull'accordo raggiunto all'ultimo vertice Nato per spendere in difesa il cinque per cento del Pil, la cifra nuda e cruda si è presa quasi tutte le attenzioni, anche grazie alla polarizzazione che sempre nel nostro Paese caratterizza il tema delle spese militari. Certo, il cinque per cento, per un'alleanza che fino a ieri ne prevedeva il due e che spesso non vedeva rispettata nemmeno questa soglia, è una cifra considerevole, tanto più in una fase in cui alcuni Paesi europei sono alle prese con cali di produzione industriale e conseguenti crisi socio-occupazionali. Sul piano politico, poi, l'accordo nasce anche per rabbonire Trump, che su quel numeretto si è così impuntato, come mostrato dal siparietto del messaggio di Mark Rutte in cui il segretario generale della Nato era evidentemente preoccupatissimo di coccolare l'ego del presidente degli Stati Uniti.

