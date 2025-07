Società della salute | a rischio l’intero sistema del welfare locale

La recente decisione del Comune di Pisa di uscire dalla Società della Salute mette in pericolo l’intero sistema di welfare locale, suscitando forti critiche da parte di Sinistra Unita e delle altre realtà politiche coinvolte. Questa scelta, giudicata grave e irresponsabile, rischia di compromettere servizi fondamentali per la comunità. È un campanello d’allarme che richiede riflessione e azioni concrete per salvaguardare il benessere dei cittadini.

"Una scelta grave e politicamente irresponsabile, che rischia di compromettere l’intero sistema di welfare locale". È questa l’accusa che arriva da Sinistra Unita – insieme ad Avs, Europa Verde, Possibile, Sinistra Civica Ecologista e Sinistra Italiana – nei confronti del Comune di Pisa, dopo l’uscita ufficializzata a giugno dalla Società della Salute. Nel mirino c’è anche il comportamento del Comune nel corso dell’ultimo anno: dal mancato versamento delle quote dovute fino all’ostruzionismo nell’approvazione del bilancio consortile. "La motivazione formale una perdita di bilancio 2023 di circa 1,6 milioni su un totale di oltre 30 – scrivono -, non giustifica una scelta tanto drastica". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Società della salute: a rischio l’intero sistema del welfare locale"

