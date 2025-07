Firenze | scudo verde e multe da oggi Per veicoli inquinanti e bus turistici Vigilano 77 porte telematiche

Firenze si prepara a fare un passo deciso verso la sostenibilità con l’introduzione dello Scudo Verde, il nuovo sistema di monitoraggio ambientale. A partire da oggi, 1 luglio 2025, le 77 porte telematiche vigileranno sui veicoli più inquinanti e sui bus turistici, assicurando rispetto alle nuove restrizioni e imponendo multe per chi viola le norme. Un’edizione che segna un impegno concreto per preservare il volto verde della città.

