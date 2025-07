Pronostico Sinner-Nardi | dal 2020 non è più accaduto

Il match tra Sinner e Nardi al primo turno di Wimbledon promette emozioni e sorprese. Con Jannik Sinner che, nonostante alcune recenti difficoltà, cerca di ritrovare la forma migliore su un campo tanto prestigioso, il confronto si presenta come un'occasione imperdibile per gli appassionati di tennis. Analizziamo le statistiche, le notizie più aggiornate e il nostro pronostico, per scoprire cosa ci riserva questa sfida all'insegna dell’incertezza e del grande spettacolo.

Sinner-Nardi è un match valido per il primo turno di Wimbledon: analisi, statistiche, notizie, orario, pronostico, diretta tv e streaming. Jannik Sinner è arrivato a Wimbledon con qualche certezza in meno rispetto ad un paio di mesi fa. Da quando è rientrato dalla squalifica il tennista altoatesino ha incassato due sconfitte in finale con il rivale Carlos Alcaraz sulla terra rossa – difficilissima da digerire quella al Roland Garros, con ben tre match point sprecati dall’azzurro mentre era avanti di due set – ed una ai quarti contro il naturalizzato kazako Alexander Bublik nel torneo di Halle, dove aveva il compito di difendere il titolo conquistato l’anno prima. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Sinner-Nardi: dal 2020 non è più accaduto

In questa notizia si parla di: sinner - pronostico - nardi - accaduto

Pronostico e quote Jannik Sinner – Jesper de Jong, Roma 12-05-2025 ore 15:00 - Jannik Sinner ha fatto il suo atteso ritorno in campo sabato sera, sconfiggendo Mariano Navone con un punteggio di 6-3 6-4.

Perché Jannik Sinner si è separato alla vigilia di Wimbledon da Marco Panichi e Ulises Badio? Qual è il motivo che ha portato alla rottura tra il numero uno al mondo e la coppia formata dal preparatore atletico e dal fisioterapista? Chi si aspettava un comunica Vai su Facebook

Pronostico Sinner-Nardi: dal 2020 non è più accaduto; Pronostico Muller-Djokovic: qualche brivido nel primo set.

Quote Wimbledon, Sinner-Nardi: il pronostico sul numero di ace messi a segno da Jannik - Grande attesa per il debutto di Jannik Sinner a Wimbledon, previsto per le 14 (circa) di martedì 1 luglio. Come scrive tuttosport.com

Nardi a Wimbledon sfida Sinner (ore 14), per la Cocciaretto c'è Pegula. Intanto Darderi avanza - Anche se nel tennis, soprattutto sull’erba, nulla è scontato ed i pronostici possono ... Si legge su msn.com