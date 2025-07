Il fisco punisce le cattive abitudini invece di promuovere alternative valide

Italia, minando l’innovazione e l’occupazione. In un sistema fiscale che sembra punire più che incentivare, queste continue ostilità verso pratiche sostenibili o creative rischiano di frenare il nostro potenziale di crescita. È il momento di chiedersi: come possiamo trasformare il nostro fisco da ostacolo a alleato? La strada è ancora lunga, ma ogni passo verso un sistema più equo e intelligente può fare la differenza.

Tasse che vanno e tasse che vengono. La scorsa settimana, il governo ha confermato di aver trovato le risorse per rinviare di un altro semestre la plastic tax e la sugar tax, cioè le imposte sulla plastica delle bottiglie e sul contenuto di zuccheri utilizzati per le bevande edulcorate. È una buona notizia, perché queste imposte, i cui benefici sono assai dubbi, rischiano invece di danneggiare pesantemente alcuni settori tipici del Made in Italy. Proprio l’ennesimo rinvio, però, induce a interrogarsi sul senso di tali balzelli, peraltro in un contesto di continuo aumento della pressione fiscale. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Il fisco punisce le cattive abitudini invece di promuovere alternative valide

In questa notizia si parla di: fisco - punisce - cattive - abitudini

10 cattive abitudini che ci illudiamo di non avere - ” Se queste sono frasi che senti spesso dire ai tuoi amici, ragazza mia, ... Da donnamoderna.com

Le cattive abitudini in bagno sono causa di divorzio: come cambiarle - Anche nel caso delle cattive abitudini in bagno il dialogo tra la coppia resta l’unica salvezza per la relazione. Riporta dilei.it