Insieme si può Giochi e attività inclusive in ricordo della dottoressa Bani

Unisciti a noi per la terza edizione di "Insieme si può", un evento speciale dedicato alla memoria della dottoressa Annalisa Bani, figura ispiratrice e dedita alla promozione di attività inclusive per tutti. A Castelnuovo, giochi e iniziative coinvolgenti hanno reso omaggio al suo spirito altruista e alla sua passione per il benessere collettivo. Un momento di solidarietà e speranza che ci ricorda quanto sia importante lavorare insieme per un mondo più inclusivo.

A Castelnuovo si è svolta la giornata "Insieme si può", dedicata quest’anno alla dottoressa Annalisa Bani, medico psichiatra dell’Azienda USL Toscana nord ovest, prematuramente e tragicamente scomparsa lo scorso mese di gennaio in un incidente stradale. L’iniziativa, arrivata quest’anno alla terza edizione, era stata fortemente voluta proprio dalla dottoressa Bani, nella sua veste di coordinatrice referente per i disturbi dello spettro autistico. Nell’occasione è stata anche consegnata alla sua famiglia, a nome del Tavolo per la Disabilità e della Zona Distretto valle del Serchio, una targa con scritto ". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Insieme si può". Giochi e attività inclusive in ricordo della dottoressa Bani

In questa notizia si parla di: bani - dottoressa - insieme - giochi

Insieme si può per ricordare. Annalisa Bani; A Castelnuovo la giornata ‘Insieme si può’ dedicata ad Annalisa Bani; Insieme si può per ricordare. Annalisa Bani.

Insieme si può per ricordare. Annalisa Bani - A Castelnuovo di Garfagnana è tornata nei giorni scorsi la giornata “Insieme si può”, dedicata in maniera particolare a ... Riporta msn.com