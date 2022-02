Federica Pellegrini cotta a puntino, cena d’amore con Matteo Giunta (Di giovedì 24 febbraio 2022) Una cena romantica a Milano, un drink e tanto amore: ecco la serata perfetta di Federica Pellegrini e Matteo Giunta. Ormai a un passo dalle nozze, i due non nascondono più il loro amore e non sfuggono ai paparazzi del settimanale Chi, che li hanno sorpresi abbracciati nella notte milanese e poi seduti al tavolo di un locale. Complici e affiatati tra baci e sorrisi d’intesa, proprio una coppia d’oro. Federica e Matteo, insieme dal 2018, vivono insieme a Verona ma sono spesso a Milano visti gli impegni televisivi di lei. Con l’addio al nuoto agonistico, per la Divina si è aperta una nuova vita, soprattutto dal punto di vista sentimentale. Finché sono stati legati da un rapporto professionale, lei e il suo ex allenatore hanno tenuto segreto il loro amore ma adesso via ... Leggi su newscronaca.myblog (Di giovedì 24 febbraio 2022) Unaromantica a Milano, un drink e tanto amore: ecco la serata perfetta di. Ormai a un passo dalle nozze, i due non nascondono più il loro amore e non sfuggono ai paparazzi del settimanale Chi, che li hanno sorpresi abbracciati nella notte milanese e poi seduti al tavolo di un locale. Complici e affiatati tra baci e sorrisi d’intesa, proprio una coppia d’oro., insieme dal 2018, vivono insieme a Verona ma sono spesso a Milano visti gli impegni televisivi di lei. Con l’addio al nuoto agonistico, per la Divina si è aperta una nuova vita, soprattutto dal punto di vista sentimentale. Finché sono stati legati da un rapporto professionale, lei e il suo ex allenatore hanno tenuto segreto il loro amore ma adesso via ...

Advertising

arual812 : RT @JohannesBuckler: Se oggi le donne possono gareggiare tranquillamente con gli uomini un po’ di merito è mio. Anche per i premi. Finalm… - ParliamoDiNews : Federica Pellegrini pubblica questo selfie. I fan notano il dettaglio: `Cosa ha fatto...` - - BortagBortoluz : RT @JohannesBuckler: Se oggi le donne possono gareggiare tranquillamente con gli uomini un po’ di merito è mio. Anche per i premi. Finalm… - himeralive : Meritato riposo per Federica Pellegrini: cena romantica con il suo Matteo Giunta #FedericaPellegrini #Gossip… - MauSci : RT @JohannesBuckler: Se oggi le donne possono gareggiare tranquillamente con gli uomini un po’ di merito è mio. Anche per i premi. Finalm… -