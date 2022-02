F.1: Ucraina. Vettel 'Innocenti muoiono,non andrò a correre in Russia' (Di giovedì 24 febbraio 2022) "E' orribile quello che sta succedendo", dice il pilota tedesco ROMA - "Non andrò a correre in Russia. È sbagliato e orribile quello che sta succedendo. Mi dispiace per le persone Innocenti che stanno ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 24 febbraio 2022) "E' orribile quello che sta succedendo", dice il pilota tedesco ROMA - "Nonin. È sbagliato e orribile quello che sta succedendo. Mi dispiace per le personeche stanno ...

