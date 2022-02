Emma Marrone si prende una pausa e allarma i fan: “È la mia ultima settimana di lavoro, sparisco per un po’ “ (Di giovedì 24 febbraio 2022) Nemmeno il tempo di finire il Festival di Sanremo, che Emma Marrone stupisce i fan con una notizia esplosiva: la cantante ha deciso di fermarsi. Uno stop che appare improvviso e che è lei stessa a spiegare nel corso di una serata che la vede co-conduttrice della Suite 102.5 sulla prima radiovisione d’Italia con Gigio D’Ambrosio e Laura Ghislandi. Emma Marrone, lo stop inaspettato e la comunicazione a sorpresa “Ho fatto tante interviste ma non ho mai fatto la radio”, dice Emma Marrone. “Questa è la mia ultima settimana di lavoro, lo dichiaro qui, poi mi eclisso, sparisco per un po’”. Comprensibile, visto il periodo pieno di impegni, ultimo ma non ultimo Sanremo 2022. E parlando del Festival della Canzone italiana, ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 24 febbraio 2022) Nemmeno il tempo di finire il Festival di Sanremo, chestupisce i fan con una notizia esplosiva: la cantante ha deciso di fermarsi. Uno stop che appare improvviso e che è lei stessa a spiegare nel corso di una serata che la vede co-conduttrice della Suite 102.5 sulla prima radiovisione d’Italia con Gigio D’Ambrosio e Laura Ghislandi., lo stop inaspettato e la comunicazione a sorpresa “Ho fatto tante interviste ma non ho mai fatto la radio”, dice. “Questa è la miadi, lo dichiaro qui, poi mi eclisso,per un po’”. Comprensibile, visto il periodo pieno di impegni, ultimo ma non ultimo Sanremo 2022. E parlando del Festival della Canzone italiana, ...

