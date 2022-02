Eboli | il sindaco | “Si scelga un ‘altra area per i rifiuti dalla Tunisia” VIDEO

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto Ildi, Mario Conte chiede all’Eda e alla Regione Campania di individuare un sito alternativo all’nel comune di Serre scelta per stoccare i 213 container provenienti. Un’ipotesi per il primo cittadino era anche quella di portare idirettamente all’impianto di assenza dove devono essere bruciati. Lo ha ribadito stamattina a margine della sua partecipazione in prefettura a Salerno alla sottoscrizione di un protocollo d’intesa contro il caporalato. Intanto la nave resta ancora in rada. Stamattina in prefettura si è svolto anche un comitato dell’ordine della sicurezza pubblica per coordinare le operazioni, ma al termine dell’incontro il prefetto non ha voluto rilasciare alcuna dichiarazione. È ormai ufficiale anche ...