È guerra in Ucraina, Zelensky: “Arrivati a Kiev i sabotatori russi, io resto qui”. Ai civili distribuiti 10 mila fucili. Decine di morti. Biden: “Sanzioni devastanti”, poi manda 7 mila militari (Di giovedì 24 febbraio 2022) Esplosioni nella capitale, missili su altre città. Iniziata l’invasione di terra. Draghi: “Prepariamoci a crisi lunga”. Onu: «100 mila sfollati» Leggi su lastampa (Di giovedì 24 febbraio 2022) Esplosioni nella capitale, missili su altre città. Iniziata l’invasione di terra. Draghi: “Prepariamoci a crisi lunga”. Onu: «100sfollati»

