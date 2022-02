DOC Nelle Tue Mani 2 trama e anticipazioni episodi 24 febbraio 2022

(Di giovedì 24 febbraio 2022) DOCTue2 torna stasera in tv giovedì 24in onda su Rai 1 in prima serata. Si tratta della seconda stagione della fiction con protagonista Luca Argentero. Di seguitodella puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING DOCTueo 11 Ragioni e conseguenze. Agnese è sorpresa di trovare ricoverata la madre di Manuel, il bambino che ha in affido con Davide, e con il quale le cose sembrano non andare troppo bene. Agnese dovrà rimettere in discussione tutto quello che crede di sapere, proprio quando Andrea sembra volerle stare più vicino che mai. Mentre le scelte di Damiano sembrano aprire tra lui e Giulia una frattura insanabile, Gabriel finalmente decide di ...

Silvia Mazzieri ha condiviso con i suoi seguaci una splendida notizia. L'attrice, che stiamo vedendo attualmente all'opera nella fictiontue mani nei panni di Alba , ha annunciato via social di essere in dolce attesa del suo primo figlio. Lo ha fatto con uno splendido scatto in cui mostra il pancione ed è cinta in un tenero ...... con Mahmood, di Sanremo: "Ecco, mai una gioia! Tutti hanno pensato a lui, com'è giusto che sia, e la mia festa è passata in secondo piano" ci dice con un gran sorriso l'attore che in "tue ...Guida Tv 24 febbraio: DOC - Nelle tue mani, Mia Martini Fammi sentire bella. Resta aggiornato sulle novità e le anticipazioni sulle ultime novità della tv in streaming e satellitare.Quando arriva il giovedì i telespettatori di Rai 1 sanno che sta per arrivare una nuova e imperdibile puntata di Doc nelle tue mani, la serie tv di successo con Luca Argentero nei panni del protagonis ...