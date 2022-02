Conte si autoesonera | ricorda Lippi all’Inter | «Il Tottenham faccia una valutazione su di me»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Finita l’illusoria parentesi della vittoria 3-2 in casa del Manchester City, ilha perso 1-0 in casa del Burnley ed è tornato piangina. In conferenza stampa, è stato protagonista di uno di quei sfoghi cui siamo abituati. Di fatto si èto. Hatodopo la partita con la Reggina: «Fossi il presidente, caccerei subito l’allenatore». «Ho bisogno di parlare con il club. Ildeve fare unasul club, su di me. Dobbiamo trovare la soluzione migliore. Non posso accettare di continuare a perdere. Mi dispiace. Qui cambiano gli allenatori, ma i giocatori sono sempre gli stessi… E i risultati non cambiano. Sono aperto a ogni decisione perché voglio aiutare il. Sono troppo onesto per chiudere ...