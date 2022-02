Chiesti dieci anni di carcere per l’ex giudice Saguto (Di giovedì 24 febbraio 2022) (Adnkronos) – (Dall’inviata Elvira Terranova) -Silvana Saguto, quando era Presidente della sezione Misure di prevenzione del Tribunale di Palermo, “agì contro i doveri di ufficio” avvalendosi con i suoi complici “di una organizzazione tutt’altro che rudimentale”. “E all’interno della struttura” gli imputati “hanno organizzato una serie di sub procedimenti, non solo contro i doveri di ufficio e corresponsioni di somme non dovute”. “C’era una struttura ben oleata e sono state inserite una serie di sub strutture per arrivare agli scopi illeciti”. Ecco perché, secondo la Procura generale di Caltanissetta, l’ex giudice Silvana Saguto, ormai radiata dall’ordine giudiziario, “deve essere condannata a dieci anni di carcere”, un anno e mezzo in più rispetto agli otto ... Leggi su italiasera (Di giovedì 24 febbraio 2022) (Adnkronos) – (Dall’inviata Elvira Terranova) -Silvana, quando era Presidente della sezione Misure di prevenzione del Tribunale di Palermo, “agì contro i doveri di ufficio” avvalendosi con i suoi complici “di una organizzazione tutt’altro che rudimentale”. “E all’interno della struttura” gli imputati “hanno organizzato una serie di sub procedimenti, non solo contro i doveri di ufficio e corresponsioni di somme non dovute”. “C’era una struttura ben oleata e sono state inserite una serie di sub strutture per arrivare agli scopi illeciti”. Ecco perché, secondo la Procura generale di Caltanissetta,Silvana, ormai radiata dall’ordine giudiziario, “deve essere condannata adi”, un anno e mezzo in più rispetto agli otto ...

Advertising

lifestyleblogit : Chiesti dieci anni di carcere per l'ex giudice Saguto - - telodogratis : Chiesti dieci anni di carcere per l’ex giudice Saguto - ParliamoDiNews : Chiesti dieci anni di carcere per l`ex giudice Saguto – Libero Quotidiano ##RussiaUcraina ##CaosCentrodestra #… - StraNotizie : Chiesti dieci anni di carcere per l'ex giudice Saguto - TV7Benevento : Chiesti dieci anni di carcere per l'ex giudice Saguto - -

Ultime Notizie dalla rete : Chiesti dieci Chiesti dieci anni di carcere per l'ex giudice Saguto ... ormai radiata dall'ordine giudiziario, "deve essere condannata a dieci anni di carcere", un anno e ... Chiesti sette anni e due mesi per l'ex professore della Kore Carmelo Provenzano condannato in primo ...

Caso Saguto, pm chiede aumento di pena in appello: 'Va condannata a 10 anni' ...requisitoria sono stati chiesti, inoltre, aumenti di pena per altri imputati: sette anni e due mesi per l'ex professore della Kore Carmelo Provenzano condannato in primo grado a sei anni e dieci mesi;...

Chiesti dieci anni di carcere per l'ex giudice Saguto Adnkronos Il mondo dello sport condanna la Russia, e il gas Gazprom Un accordo che vale dieci milioni di euro ... e riscuotere successi in Premier League con il Chelsea. Ora lui che ha chiesto e ricevuto la cittadinanza israeliana. In questo modo può entrare ...

Sei condanne per l'orrore di Cadempino. Il giudice: "Aguzzini" Pagnamenta non le ha mandate a dire, parlando di "un sottobosco di giovani nullafacenti", di cui alcuni attratti solo dall'idea di guadagnare in modo facile qualche soldo. Le pene sono però meno pesan ...

... ormai radiata dall'ordine giudiziario, "deve essere condannata aanni di carcere", un anno e ...sette anni e due mesi per l'ex professore della Kore Carmelo Provenzano condannato in primo ......requisitoria sono stati, inoltre, aumenti di pena per altri imputati: sette anni e due mesi per l'ex professore della Kore Carmelo Provenzano condannato in primo grado a sei anni emesi;...Un accordo che vale dieci milioni di euro ... e riscuotere successi in Premier League con il Chelsea. Ora lui che ha chiesto e ricevuto la cittadinanza israeliana. In questo modo può entrare ...Pagnamenta non le ha mandate a dire, parlando di "un sottobosco di giovani nullafacenti", di cui alcuni attratti solo dall'idea di guadagnare in modo facile qualche soldo. Le pene sono però meno pesan ...