Chi è Max Angioni? Età | fidanzata e Instagram

Leggi su novella2000

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Ecco chi è Max, concorrente della stagione 2 di LOL – Chi ride è fuori. Età,. Chi è MaxNome d’arte: MaxVero nome: MassimilianoData di nascita: 1990Luogo di nascita: Mariano Comense (Como)Età: 32 anniAltezza: informazione non disponibilePeso: informazione non disponibileSegno zodiacale: informazione non disponibileProfessione: comico: informazione non disponibileFigli: non ha figliTatuaggi: non L'articolo proviene da Novella 2000.