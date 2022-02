Britney Spears denuncia due donne: “Volevano uccidermi” La stylist conferma: “Hanno provato a farla fuori” (Di giovedì 24 febbraio 2022) Non soltanto Jamie Spears, dietro a Britney Spears per tutto il tempo della tutela legale c’è stata Lou Taylor e la sua Tri Star Entertainment (una società profondamente coinvolta nella conservatorship). Di Lou Taylor Hanno parlato in pochi, perché la donna ha denunciato decine di fan della popstar e di lei sono in molti ad avere timore, anche l’amica ed ex assistente di Britney Spears, Felicia Culotta, che in un documentario ha detto: “Preferisco non parlare di lei. No, non voglio toccarla, lei mi masticherebbe e mi sputerebbe, meglio non parlare“. Adesso però a parlare è la vittima, la principessa del pop, che in un lungo post Instagram ha dichiarato che denuncerà Lou Taylor e la sua società. La cantante di Opps I Did It Again ha mosso accuse pesanti, secondo ... Leggi su biccy (Di giovedì 24 febbraio 2022) Non soltanto Jamie, dietro aper tutto il tempo della tutela legale c’è stata Lou Taylor e la sua Tri Star Entertainment (una società profondamente coinvolta nella conservatorship). Di Lou Taylorparlato in pochi, perché la donna hato decine di fan della popstar e di lei sono in molti ad avere timore, anche l’amica ed ex assistente di, Felicia Culotta, che in un documentario ha detto: “Preferisco non parlare di lei. No, non voglio toccarla, lei mi masticherebbe e mi sputerebbe, meglio non parlare“. Adesso però a parlare è la vittima, la principessa del pop, che in un lungo post Instagram ha dichiarato che denuncerà Lou Taylor e la sua società. La cantante di Opps I Did It Again ha mosso accuse pesanti, secondo ...

Advertising

StraNotizie : Britney Spears denuncia due donne: “Volevano uccidermi” La stylist conferma: “Hanno provato a farla fuori”… - Fabrizi97264226 : RT @BSNewsItalia: Britney Spears torna a rispondere alla sorella Jamie Lynn in un nuovo post Instagram riguardo al libro di quest'ultima. h… - nicolo_nargiso : RT @BSNewsItalia: Britney Spears torna a rispondere alla sorella Jamie Lynn in un nuovo post Instagram riguardo al libro di quest'ultima. h… - ElyCarter89 : RT @BSNewsItalia: Britney Spears torna a rispondere alla sorella Jamie Lynn in un nuovo post Instagram riguardo al libro di quest'ultima. h… - PerversiOnBrit : RT @BSNewsItalia: Il TIME parla di Britney Spears: 'Dai suoi numerosi album di successo e dal suo uso rivoluzionario della cultura visiva,… -