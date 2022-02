Bergamo | mamma dimessa con neonata non sua - L' ospedale la chiama | Ci scusi

(Di giovedì 24 febbraio 2022) commenta Rientrano a casa con i loro gemellini, un maschio e una femmina, per trascorrere la prima notte tutti insieme, ma poco dopo una telefonata trasforma l'idillio in un incubo: 'Quella bimba non ...

Ultime Notizie dalla rete : Bergamo mamma

E in quel momento, larealizza. 'Mi sono ricordata di quando avevo espresso dubbi - racconta all' Eco di- di quando mi ero stranita nel vedere capelli e ciglia scure. La mia bimba ..."C'è un nuovo piccolo atalantino in città! Benvenuto James e congratulazioni aElisa e papà Hans!", si legge sulla pagina del club nerazzurro. Piccolo giallo sulla data di nascita, visto che il ...A Bergamo una mamma è stata dimessa dall’ospedale con un neonato non suo. È quanto accaduto a una coppia di genitori della Bergamasca: la loro piccola, nata al “Papa Giovanni XXIII” quattro giorni ...la cui storia è riportata sul quotidiano “L’Eco di Bergamo”. Una mamma dà alla luce due splendidi gemelli, un maschio e una femmina, all‘ospedale Papa Giovanni XXIII, notando che la ...