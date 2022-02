Armando Incarnato | le parole shock di una ex dama

Leggi su formatonews

(Di giovedì 24 febbraio 2022) L’exdi Uomini e donne lancia una bomba su: ecco lescioccanti dell’ex fiamma. Chi ha seguito Uomini e donne nelle scorse settimane sicuramente avrà visto Marika Geraci. La giovane siciliana ha fatto molto parlare di se per la sua breve frequentazione con. E proprio su quest’ultimo che la ragazza ha lanciato una bomba, accusandolo con pesanti affermazioni. Vediamo insieme cosa ha dichiarato l’ex partecipante del trono over. Uomini e donne: Marika lancia una bomba suMarika ha lasciato da poco il parterre insieme a Diego. La ragazza è stata spesso criticata di non essere sincera ma la sua decisione di abbandonare Uomini e donne con il proprio cavaliere ha confermato tutt’altro. A distanza di silenzio ecco che è ritornata ...