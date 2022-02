Apex Legends Mobile: disponibile settimana prossima per alcune regioni (Di giovedì 24 febbraio 2022) Electronic Arts ha annunciato che Apex Legends Mobile sarà disponibile in anteprima in alcune regioni da settimana prossima Il titolo Apex Legends Mobile di Electronic Arts, sarà finalmente disponibile settimana prossima per un limitato numero di regioni. Una nuova FAQ ha rivelato che il battle royale diventerà giocabile in 10 paesi che saranno: Nuova Zelanda, Singapore, Australia, Argentina, Filippine, Messico, Perù, Malaysia e Colombia. Questa uscita in anteprima andrà avanti fino alla primavera mentre il team di sviluppo continuerà a lavorare ai sistemi del gioco Mobile in attesa del lancio finale in tutto il ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 24 febbraio 2022) Electronic Arts ha annunciato chesaràin anteprima indaIl titolodi Electronic Arts, sarà finalmenteper un limitato numero di. Una nuova FAQ ha rivelato che il battle royale diventerà giocabile in 10 paesi che saranno: Nuova Zelanda, Singapore, Australia, Argentina, Filippine, Messico, Perù, Malaysia e Colombia. Questa uscita in anteprima andrà avanti fino alla primavera mentre il team di sviluppo continuerà a lavorare ai sistemi del giocoin attesa del lancio finale in tutto il ...

Advertising

Gio180109 : cosa ne pensate di mad maggie? (apex legends) - GamingTalker : Apex Legends Mobile non avrà il cross-play con le altre versioni, in arrivo una beta in alcuni paesi… - LunaLight7_ : @tharnak Con Apex Legends va che è una meraviglia - Pablit0rm : @itsmatthewbrain Io iracing …. E ACC …… apex legends con gli amici …. Sono una pippa :) ma mi diverto a passare le… - itsmatthewbrain : @Pablit0rm Apex è troppo veloce per me. Ma i BR in generale, preferisco gli fps a squadre (sono veterano di CS). Or… -