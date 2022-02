Alimenti | Oms-Unicef | ' su latte artificiale marketing aggressivo e ingannevole'

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Roma, 23 feb. (Adnkronos Salute) - Strategie disistematiche e non etiche, aggressive e ingannevoli, perpetrate dall'industria delnei riguardi di genitori e donne in gravidanza. E' la pesante accusa contenuta in...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Alimenti Oms

...pubblica per proteggere le madri dal marketing aggressivo da parte dell'industria degli... Invece, ricorda l', l'allattamento esclusivo al seno per i primi sei mesi e continuato fino a due ...Oltre la metà dei genitori e delle donne in gravidanza (51%) intervistata per una nuova indagine/Unice ha dichiarato di essere stati presi di mira dal marketing delle aziende di latte in ......A livello globale – fanno notare Unicef e Oms – solo il 44% dei bambini sotto i 6 mesi è ... vietare agli operatori sanitari di accettare sponsorizzazioni da aziende che commercializzano alimenti per ...Un nuovo rapporto rileva pratiche di sfruttamento impiegate dall'industria del latte artificiale – che vale 55 miliardi di dollari – che compromettono la nutrizione dei bambini e violano gli impegni i ...