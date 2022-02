24 Febbraio 2002 – Il Derby delle “corna” di Maresca (Di giovedì 24 febbraio 2022) GLIEROIDELCALCIO.COM (Davide Dentico) – 24 Febbraio 2002. È domenica sera e al “delle Alpi” si gioca il “Derby della mole”. Il match tra Torino e Juventus si chiuse sul 2 a 2. Una gara dove i bianconeri passarono prima in vantaggio con Trezeguet poi i granata pareggiarono con Ferrante e andarono in vantaggio con Cauet ma, all’ultimo minuto, Maresca segna la rete del pareggio facendo il gesto delle corna. Le corna stanno bene su tutto. Potrebbe essere il titolo perfetto per quella sera. A parte le battute, quel gesto fu iconico ma fece arrabbiare molto i tifosi granata. Ma cosa successe esattamente? Il Torino era appena salito in A e stava facendo una stagione entusiasmante, lottando addirittura per un posto in Coppa Uefa. Mentre la Juve stava lottando ... Leggi su glieroidelcalcio (Di giovedì 24 febbraio 2022) GLIEROIDELCALCIO.COM (Davide Dentico) – 24. È domenica sera e al “Alpi” si gioca il “della mole”. Il match tra Torino e Juventus si chiuse sul 2 a 2. Una gara dove i bianconeri passarono prima in vantaggio con Trezeguet poi i granata pareggiarono con Ferrante e andarono in vantaggio con Cauet ma, all’ultimo minuto,segna la rete del pareggio facendo il gesto. Lestanno bene su tutto. Potrebbe essere il titolo perfetto per quella sera. A parte le battute, quel gesto fu iconico ma fece arrabbiare molto i tifosi granata. Ma cosa successe esattamente? Il Torino era appena salito in A e stava facendo una stagione entusiasmante, lottando addirittura per un posto in Coppa Uefa. Mentre la Juve stava lottando ...

