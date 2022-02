Zoff: “Una volta presi gol e mio padre mi disse: ‘Sei un portiere, non un farmacista'” (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Dino Zoff, che tra pochi giorni compirà 80 anni, si è raccontato in una lunga intervista a TV2000. L’ex portiere ha toccato vari temi partendo da un aneddoto: “Una volta presi un gol e mio padre mi chiesi come mai non avessi parato. Io gli risposi che non mi aspettavo il tiro e lui replicò: “Ma perché? Fai il farmacista? Se non te lo aspetti tu che sei il portiere…”“. Zoff ha poi aggiunto: “Nella mia famiglia le cose si facevano per bene. Mio padre ripeteva che l’importante non era il tipo di lavoro, ma farlo bene. A casa mia non c’erano scuse. I miei genitori? Mi seguivano, ma sempre con un certo distacco. Quando mi trasferii dall’Udinese al Mantova mio padre mi disse: “Vai da solo e impara a ... Leggi su sportface (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Dino, che tra pochi giorni compirà 80 anni, si è raccontato in una lunga intervista a TV2000. L’exha toccato vari temi partendo da un aneddoto: “Unaun gol e miomi chiesi come mai non avessi parato. Io gli risposi che non mi aspettavo il tiro e lui replicò: “Ma perché? Fai il? Se non te lo aspetti tu che sei il…”“.ha poi aggiunto: “Nella mia famiglia le cose si facevano per bene. Mioripeteva che l’importante non era il tipo di lavoro, ma farlo bene. A casa mia non c’erano scuse. I miei genitori? Mi seguivano, ma sempre con un certo distacco. Quando mi trasferii dall’Udinese al Mantova miomi: “Vai da solo e impara a ...

