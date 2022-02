Via libera della Ue al panchetto di sanzioni contro Mosca (Di mercoledì 23 febbraio 2022) L'elenco delle persone sanzionate sara' reso noto questa sera nella Gazzetta ufficiale dell'Ue. Il pacchetto inoltre prevede 'restrizioni alle relazioni economiche' con gli oblast di Donetsk e ... Leggi su agi (Di mercoledì 23 febbraio 2022) L'elenco delle persone sanzionate sara' reso noto questa sera nella Gazzetta ufficiale dell'Ue. Il pacchetto inoltre prevede 'restrizioni alle relazioni economiche' con gli oblast di Donetsk e ...

Ultime Notizie dalla rete : Via libera Mare: via libera Senato ddl omicidio nautico con 208 sì L' Aula al Senato ha approvato il ddl per l'introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche con 208 voti favorevoli, 1 contrario e 6 astenuti. Il voto contrario è ...

Saipem crolla: 2 appuntamenti chiave domani. Guai a comprare Bisognerà però attendere il 15 marzo, per una nuova riunione del Cda che dovrà dare il via libera al nuovo business plan e alla manovra finanziaria necessaria per risollevare Saipem. Saipem: Equita ...

Borsa: Europa fallisce rimbalzo, a Milano (-0,3%) non basta sprint Stellantis (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 23 feb - La girandola di notizie sulla crisi Ucraina, con il timore degli operatori che il conflitto possa esplodere da un momento all'alto, non riesce a placa ...

