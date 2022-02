Ucraina e Russia, dai lanciarazzi ai carri armati fino ai caccia: ecco tutte le forze in campo (Di mercoledì 23 febbraio 2022) In Ucraina ora si affilano le armi: soldati e civili imbracciano i fucili mentre mezzi corazzati, anfibi e sistemi missilistici vengono schierati lungo tutto lo scacchiere della crisi. La... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Inora si affilano le armi: soldati e civili imbracciano i fucili mentre mezzi corazzati, anfibi e sistemi missilistici vengono schierati lungo tutto lo scacchiere della crisi. La...

Advertising

Palazzo_Chigi : #Ucraina, Draghi: Sono in costante contatto con gli alleati per trovare una soluzione pacifica alla crisi ed evitar… - lastknight : Putin: 'Per la Russia l'Ucraina non è solo un vicino, è parte integrale della propria storia' Italiani: ok allora.… - sandrogozi : #Putin firma in diretta televisiva il riconoscimento del #Donbass alla presenza dei due leader delle repubbliche se… - stozzittaa : RT @mttslv: Il mondo: preoccupato per la situazione tra Russia e Ucraina Il console cinese in Pakistan: guarda questo canetto infreddolito… - ultimora_pol : #Italia #Russia #Ucraina Luigi #DiMaio: 'Nonostante i tentativi diplomatici, a termine della tregua olimpica, il pr… -