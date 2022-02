Ucraina, Draghi contro Putin: “Violazione inaccettabile”. In forse la missione a Mosca (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Roma – La condanna di Mario Draghi, attesa, è arrivata in apertura della cerimonia al Consiglio di Stato. “Voglio prima di tutto esprimere la mia più ferma condanna per la decisione del governo russo di riconoscere i due territori separatisti del Donbass- ha esordito nel suo intervento il presidente del Consiglio -. Si tratta di un’inaccettabile Violazione della sovranità democratica e dell’integrità territoriale dell’Ucraina”. Per Draghi, “la via del dialogo resta essenziale, ma stiamo già definendo nell’ambito dell’Unione Europea misure e sanzioni nei confronti della Russia”. Sanzioni che “non fanno miracoli, ma fanno male”, ha spiegato da Bruxelles l’Alto Rappresentante dell’Ue Josep Borrell, in una conferenza stampa in cui sarà chiamato a fare il punto sul pacchetto di misure approvate ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Roma – La condanna di Mario, attesa, è arrivata in apertura della cerimonia al Consiglio di Stato. “Voglio prima di tutto esprimere la mia più ferma condanna per la decisione del governo russo di riconoscere i due territori separatisti del Donbass- ha esordito nel suo intervento il presidente del Consiglio -. Si tratta di un’della sovranità democratica e dell’integrità territoriale dell’”. Per, “la via del dialogo resta essenziale, ma stiamo già definendo nell’ambito dell’Unione Europea misure e sanzioni nei confronti della Russia”. Sanzioni che “non fanno miracoli, ma fanno male”, ha spiegato da Bruxelles l’Alto Rappresentante dell’Ue Josep Borrell, in una conferenza stampa in cui sarà chiamato a fare il punto sul pacchetto di misure approvate ...

